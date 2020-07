Fisco, la commissione Ue contro i paradisi fiscali. Gentiloni: “Uno scandalo che non può più essere tollerato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il commissario all'economia e alla fiscalità: «Una tassazione equa è il trampolino di lancio che aiuterà l'economia a riprendersi dalla crisi» Leggi su lastampa

La Commissione europea ha dato il via a un piano per un’azione fiscale equa e al rafforzamento del contrasto dell’evasione. Si tratta di 25 azioni distinte per rendere la tassazione più semplice, più ...Roma, 15 lug 18:26 - (Agenzia Nova) - I deputati della Lega della commissione finanze Massimo Bitonci, Alberto Gusmeroli, Giulio Centemero, Laura Cavandoli, Silvia Covolo, Alessandro Pagano, Paolo Pat ...