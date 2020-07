Covid-19, l’assessore Matta frenaa: “Nessun focolaio, Serino è sicura” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSerino (Av) – “Si è detto molto su Serino in questi giorni. E come amministrazione abbiamo informato sempre e tempestivamente tutti i cittadini, tranquillizzando gli animi. Non bisogna creare allarmismi, perché la situazione è pienamente sotto controllo – comincia così la nota dell’Assessore alla Cultura Turismo Sport e Spettacolo del Comune di Serino, Sabino Matta – I casi sono stati da subito isolati e sono dello stesso nucleo familiare. Abbiamo un paese con un potenziale straordinario, forse uno dei più ricchi in termini di patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico e naturalistico. Un insieme di fattori che rappresentano la chiave di volta dell’economia locale. “Il nostro obiettivo fondamentale ... Leggi su anteprima24

