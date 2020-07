Coronavirus, l’Europa si prepara alla seconda ondata di pandemia: “Vogliamo evitare l’improvvisazione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un’azione coordinata perché l’Europa sappia rispondere e sia preparata a una eventuale seconda ondata di pandemia. La Commissione europea ha annunciato una serie di nuove misure per contrastare ulteriori possibili focolai di Covid-19: al centro una migliore copertura tramite test, tracciabilità dei contatti, miglioramento della sorveglianza, maggiore accesso ai servizi medici. E per affontare i nuovi focolai sarà necessario uno stretto coordinamento, con azioni a breve e lungo termine per rafforzare la risposta degli Stati. “Ora sappiamo di più riguardo al virus ma il nostro dovere è rimanere vigili e preventivi – ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea -. Attingendo alle lezioni degli ultimi mesi, noi stiamo pianificando in ... Leggi su ilfattoquotidiano

