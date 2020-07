Chi era Filiberto Degani, l’ex manager di Vasco Rossi è scomparso ieri a Modena (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avrebbe compiuto 80 anni tra pochi giorni, alcune complicazioni legate al coronavirus non glielo hanno permesso. Filiberto Degani, per alcuni ‘Paolo’, è morto ieri in una clinica nel Reggiano dove era ricoverato da settimane. Con lui se ne vanno momenti importanti della cultura musicale modenese degli anni ‘70 e ‘80. Filiberto Degani, infatti, era il proprietario della discoteca ‘Snoopy’ di Modena, che ha visto il passaggio di grandi artisti italiani sul suo palco, Tra questi Vasco Rossi, lanciato proprio da Degani che aveva vinto nel Blasco potenzialità interessanti. Il sodalizio tra i due è iniziato così. L’amicizia è sempre rimasta. Morte ... Leggi su italiasera

borghi_claudio : Che bello quando per impercettibili oscillazioni di millesimi a seguito di mie interviste (spesso distorte) c'era c… - riccardo_fra : L’interesse pubblico ha prevalso: le #Autostrade tornano ai cittadini, giustizia è fatta. Finisce l’era dei… - FMCastaldo : A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e… - Filippo__Rossi : RT @mariobianchi18: Tanto per ricordare chi c'era fra quelli che nel 2008 votarono il Salva #Benetton, che li aveva finanziati in campagna… - PierpaoloSecchi : RT @mariobianchi18: Tanto per ricordare chi c'era fra quelli che nel 2008 votarono il Salva #Benetton, che li aveva finanziati in campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era «Chi passa da qui sappia chi era Angelo Ricapito». L'Anpi commemora il partigiano giovinazzese GiovinazzoViva Vittorio Sgarbi, perché dobbiamo ringraziarlo

La luce tv è eccessiva perché vuole rendere luminosi tutti i suoi protagonisti, ma, come direbbe Jung, tanta luce, fa anche tanta ombra, ma chi ha davvero il coraggio di mostrare la propria ombra in ...

Harry, il principe infelice ora chiede aiuto alla cognata Kate. Meghan: «Le voci spiacevoli solo rumori»

Dove sta andando il principe Harry? È vero, come si dice in giro, che abbia «perso il bandolo della matassa», che sia «tormentato» e che le sue uscite pubbliche in questa fase di sospensione globale d ...

La luce tv è eccessiva perché vuole rendere luminosi tutti i suoi protagonisti, ma, come direbbe Jung, tanta luce, fa anche tanta ombra, ma chi ha davvero il coraggio di mostrare la propria ombra in ...Dove sta andando il principe Harry? È vero, come si dice in giro, che abbia «perso il bandolo della matassa», che sia «tormentato» e che le sue uscite pubbliche in questa fase di sospensione globale d ...