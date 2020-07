Calcio: Zidane, dopo lo stop il Real è cambiato (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - "Al ritorno in campo dopo lo stop ho visto qualcosa nella squadra, volevano continuare a lavorare dopo aver terminato l'allenamento". Il tecnico del Real Madrid Zidane in vista ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zidane

“Due pareggi? No, preferisco vincere. Pensiamo alla partita di domani, giocheremo alla morte come facciamo sempre e come sicuramente farà il Villarreal”. Queste le parole di Zinedine Zidane alla vigil ...Il tecnico del Real Madrid Zidane in vista del match con Villarreal che potrebbe ... È L'unica cosa a cui pensiamo. Il calcio aiuta le persone. Pensiamo ai nostri fan e che sono orgogliosi di noi".