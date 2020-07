Cacciari dalla Berlinguer, bordata a Conte: «Ma che urgenza sanitaria, la tua è dittatura democratica» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Massimo Cacciari sferra l’ultima bordata a Conte: e accusa il governo di infliggere al Paese una silente «dittatura democratica». Ospite della Berlinguer a Cartabianca, il professore parla di paradosso. Ma non in termini filosofici… E tra allarme coronavirus e crisi economica e sociale, sferra l’ultimo affondo al pfremier e dichiara: «Ma che urgenza sanitaria, siamo in piena dittatura democratica». Massimo Cacciari: siamo in «dittatura democratica» Il suo, infatti, è un duro attacco al governo e al suo premier che – come sottolinea tra gli altri Libero in queste ... Leggi su secoloditalia

Un progetto politico pervicacemente perseguito dal premier Giuseppe Conte. Una risoluzione che, sottolinea polemicamente Cacciari, non ha precedenti nel resto del mondo. Una scelta immotivata, a detta ...

Paolo Petroni (ANSA) - ROMA, 15 LUG - MASSIMO CACCIARI, ''IL LAVORO DELLO SPIRITO'' (ADELPHI, pp. 118 - 13,00 euro) - MAX WEBER, ''LA BORSA'' (MARIETTI, pp. 160 - 15,00 euro - traduzione di Vito Punzi ...

