Bomba d’acqua a Palermo: due vittime, gente nuota per la strada (Di mercoledì 15 luglio 2020) Violento temporale sulla città siciliana e tragico bilancio Un improvviso e violentissimo nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio sul capoluogo siciliano e su buona parte dell’isola. Oltre tre ore di pioggia incessante hanno trasformato le strade di Palermo in corsi d’acqua costringendo gli automobilisti a nuotare per mettersi in salvo. Allagati numerosi sottopassi e in … L'articolo Bomba d’acqua a Palermo: due vittime, gente nuota per la strada è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

