Bomba d' acqua a Palermo | due morti intrappolati in macchina

Due persone sono morte intrappolate in macchina sommersa dall'acqua a Palermo, investita per due ore da una Bomba d'acqua che ha trasformato strade e viali in veri e propri fiumi. Il mezzo è rimasto bloccato nel sottopassaggio all'altezza della rotonda di viale Leonardo da Vinci, lungo la circonvallazione della città. Sul posto i vigili del fuoco e il gruppo sommozzatori. Tra le situazioni più critiche si registrano quelle in viale Regione Siciliana. L'arteria che attraversa la città è un un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell'acqua e automobilisti, tra cui anziani, che a nuoto cercano di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi. Sul posto, le forze dell'ordine.

