Bologna-Napoli, Gattuso: “Mihajlovic più cazzuto di me, hanno giocato meglio di noi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Solo un punto per il Napoli.Sul campo dello stadio Renato Dall'Ara è andata in scena la sfida tra il Bologna e il Napoli, valida per la trentatreesima giornata di Serie A: gli azzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Manolas, ma i rossoblù hanno trovato il pareggio negli ultimi minuti con il solito Musa Barrow.Al termine del match il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua delusione per aver preso tre punti importanti:"Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa non siamo scesi in campo. Abbiamo giocato al di sotto delle ultime 7-8 partite e non va ... Leggi su mediagol

