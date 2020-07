Autostrade, vince la linea del Premier Conte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sulla questione Autostrade vince la linea dura del Premier Giuseppe Conte, la famiglia Benetton uscirà rinunciando a qualsiasi ricorso Su Autostrade vince il Premier Conte. Dopo una lunga trattativa durata sei ore, come riporta “Il Fatto Quotidiano”, la famiglia Benetton cede alle imposizioni del Governo e uscirà con la rinuncia ad ogni tipo di ricorso. Il Ministero dell’Economia e quello dei trasporti lavoreranno ora per perfezionare i dettagli dell’accordo che comunque prevede: ingresso di Cassa depositi e prestiti con almeno il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company, revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe, fino alla rinuncia di tutti i ricorsi ... Leggi su zon

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "I Benetton escono da Autostrade per l’Italia ed entra lo Stato: quel che andava fatto è stato fatto. Le istituzioni hanno esercitato fino in fondo il loro ruolo, affinché ...

La revoca non c’è e i Benetton usciranno da Autostrade ma non prima di un anno. La lunga notte di tensioni, scontri e sospetti si conclude all’alba dopo sei ore di consiglio dei ministri. Riunione che ...

