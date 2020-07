Autostrade, i parenti delle vittime sull’accordo con Aspi: “Un buon inizio l’estromissione dell’azionista di maggioranza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Era una decisione che attendevano da tempo. E ora che è arrivata l’ufficialità sull’accordo tra il governo e Aspi per la definitiva uscita della famiglia Benetton dall’azionariato della società, i familiari delle 43 persone che hanno perso la vita con il crollo del Ponte Morandi a Genova commentano così la notizia: “Al momento prendiamo atto che l’azionista di maggioranza nell’azienda titolare di concessione sarà estromesso, e questo non può che essere di buon auspicio ed un buon inizio“, ha dichiarato la presidente del Comitato parenti vittime Egle Possetti. “Da parte nostra l’attesa era tanta”, ha poi chiarito, specificando di essere ben a conoscenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

GENOVA - Il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi commenta la decisione presa dal Consiglio dei minisitri sulla concessione ad Autostrade per l'Italia. In un comunicato i parenti di chi il 14 agosto ...Torino, 15 lug. (LaPresse) - "Da parte nostra l'attesa era tanta, abbiamo ben compreso, anche dalle premesse che sono emerse in questi mesi, le grandi difficoltà tecniche, economiche e politiche che h ...