Aspi, gioia Di Maio e Di Battista"Finalmente, schiaffo ai Benetton" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il ministro degli Esteri e il possibile futuro leader del M5s: "Non era facile fronteggiare i Benetton, lo Stato ha fatto lo Stato". Siluro a Salvini: "Un anno fa qualcuno si metteva di traverso..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

pietro_nurra : @MaragnoThomas @TrueNeldot @AlfioKrancic Sarei proprio curioso di vedere quando e come ASPI riuscirebbe ad ottenere… - GianniVezzani1 : RT @gdirico: Che gioia vedere la @gualminielisa rosicare pesante. Il #Governodincapaci si sta sfaldando sotto i loro occhi,e il futuro dell… - adrianobusolin : RT @gdirico: Che gioia vedere la @gualminielisa rosicare pesante. Il #Governodincapaci si sta sfaldando sotto i loro occhi,e il futuro dell… - gdirico : Che gioia vedere la @gualminielisa rosicare pesante. Il #Governodincapaci si sta sfaldando sotto i loro occhi,e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi gioia

La Sicilia

Autostrade, come andrà a finire? Vi proponiamo una via d’uscita, basata su quel che si legge. I Benetton usciranno o scenderanno in minoranza. Più probabile appare la seconda ipotesi. Non saranno espr ...