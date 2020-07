A Milano lo smog si combatte dal balcone: consegnati i primi 40 vasi “Arianna”, per monitorare la qualità dell’aria in città (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Arianna”, l’innovativo vaso progettato da un pool di 5 giovani ingegneri e designer del Politecnico di Milano per monitorare la qualità dell’aria in città, è finalmente arrivato sui balconi di chi ha scelto di contribuire alla campagna di raccolta fondi lanciata lo scorso novembre su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Da inizio luglio, infatti, sono ufficialmente partite le operazioni di consegna, con le prime 40 “Arianna” recapitate ai sostenitori direttamente dai progettisti, per ringraziarli di persona del loro supporto. Tutti i dati raccolti in tempo reale sono già accessibili da chiunque sull’applicazione Wiseair. “Nonostante le difficoltà degli scorsi mesi, il nostro progetto si sta finalmente ... Leggi su meteoweb.eu

Lo smog non «trasporta» SARS-Cov-2, ma chi è stato a lungo esposto all’aria inquinata, se contagiato, potrebbe andare incontro a una malattia più seria. Secondo i dati scientifici oggi disponibili, le ...

Prolungamento Paullese: 20 milioni di euro per un chilometro di strada

Per l’esattezza: venti milioni di euro per prolungare la Paullese e portarla fin dentro i confini di Milano con tutto quello che questo può comportare in termini di traffico, smog ed inquinamento ...

