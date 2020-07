“Un governo Pd-Berlusconi? Sì, tutto tranne Conte e Salvini”. Clamoroso CDB (Di martedì 14 luglio 2020) Roma. “Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra”, dice. Poi, siccome lo scambio pur favorevole non gli deve sembrare ancora abbastanza, allora aggiunge: “Ma accompagnato anche dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico”. Togli tre Leggi su ilfoglio

matteosalvinimi : Questo governo è un pericolo per l'Italia e gli italiani. Punto. #Portichiusi - CarloCalenda : Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file… - GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - iceeke65 : RT @CarloCalenda: Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file e che… - ritornoalfutur2 : RT @andr900: Un governo che causa il 15% di perdita in un giorno a un'azienda del suo Paese è un governo di poveri deficienti. Inutile cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un governo Tutti gli ostacoli di Giuseppe Conte Policymakermag