Tiburtina, gironzolava con 5,8 kg di droga nascosti in un borsone: in manette 31enne (Di martedì 14 luglio 2020) A pochi giorni dall’arresto di un trafficante trovato in possesso di oltre 5 kg di marijuana, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 31enne nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di 5,8 kg della stessa sostanza stupefacente. I Carabinieri hanno notato l’uomo, senza fissa dimora, aggirarsi con fare sospetto con un grosso borsone nei pressi dell’autostazione “Tibus” e lo hanno fermato per un controllo. All’interno sono stati trovati 4 involucri contenenti la droga. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Tiburtina, gironzolava con 5,8 kg di droga nascosti in un borsone: in manette ... Leggi su ilcorrieredellacitta

