The Last of Us Parte II: un nuovo video ci mostra come sono state realizzate le sequenze con i cavalli (Di martedì 14 luglio 2020) Il lead animator di The Last of Us Parte II, Jeremy Yates, ha condiviso un altro video dietro le quinte che ci mostra come Naughty Dog ha registrato gli animali del mondo reale per il gioco.In precedenza, avevamo visto le sequenze dedicate ai cani e ora, in questo nuovo video, Yates mostra una sessione di registrazione per le sequenze dei cavalli. Naughty Dog ha portato cavalli veri in scena e costruito un palcoscenico speciale, con tappetini di gomma, per far correre i cavalli. In questo video, vediamo uno dei cavalli che salta sopra un ostacolo e un altro al galoppo attraverso il palco. Leggi altro... Leggi su eurogamer

UltraPop Festival: il programma del 14 luglio, tra Ghost of Tsushima e Stadia Connect 0

Il programma del secondo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 14/07 ...

