Suarez chiama Lautaro: «Grandi cose all’Inter. Se verrà…» (Di martedì 14 luglio 2020) Luis Suarez chiama Lautaro Martinez al Barcellona: le dichiarazioni dell’attaccante uruguaiano sul bomber dell’Inter Luis Suarez ha lanciato un chiaro messaggio a Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona. «Lautaro è un Grandissimo giocatore. In questa stagione ha fatto Grandi cose all’Inter, raggiungendo un livello straordinario. Non è mai facile giocare bene in Italia arrivando dall’Argentina, invece lui è riuscito a dimostrare tanto. È giovane e, qualora dovesse arrivare qui, cercheremmo di aiutarlo e di farlo sentire a casa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Barcellona Suarez chiama Lautaro: “Giocatore di un livello straordinario” - #Barcellona #Suarez #chiama #Lautaro: - sportface2016 : #Barcellona, #Suarez chiama #Lautaro: 'Se dovesse venire cercheremo di aiutarlo, di farlo adattare e aiutarlo a sen… - Tulymong : RT @FcInterNewsit: Suarez chiama Lautaro al Barcellona: 'Livello straordinario, grandi cose con l'Inter. Qui lo faremmo sentire a casa' htt… - FcInterNewsit : Suarez chiama Lautaro al Barcellona: 'Livello straordinario, grandi cose con l'Inter. Qui lo faremmo sentire a casa' - gianluca_masi : @EmanueLazio Semplicemente trance agonistica. Non deve capitare ma può capitare. Peraltro non mi pareva un morso al… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez chiama Suarez chiama Lautaro al Barcellona: "Livello straordinario, grandi cose con l'Inter. Qui lo faremmo... Fcinternews.it Barcellona, Suarez chiama Lautaro: “Giocatore di un livello straordinario”

Luis Suarez ha concesso un’intervista a Sport.es parlando del probabile arrivo al Barcellona di Lautaro Martinez. L’uruguaiano ha elogiato l’attaccante argentino che è stato protagonista dell’Inter in ...

Piqué e la bici elettrica da 10 mila euro per andare al Camp Nou

Lo spagnolo del Barcellona è stato ripreso a bordo della sua Greyp G12S mentre a tutta velocità imboccava il sottopassaggio dello stadio in vista del derby contro l'Espanyol BARCELLONA (SPAGNA) - Al B ...

Luis Suarez ha concesso un’intervista a Sport.es parlando del probabile arrivo al Barcellona di Lautaro Martinez. L’uruguaiano ha elogiato l’attaccante argentino che è stato protagonista dell’Inter in ...Lo spagnolo del Barcellona è stato ripreso a bordo della sua Greyp G12S mentre a tutta velocità imboccava il sottopassaggio dello stadio in vista del derby contro l'Espanyol BARCELLONA (SPAGNA) - Al B ...