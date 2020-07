Santa Sofia, l’Ambasciatore turco: “Una decisione sovrana, ma è aperta sia ai cristiani che ai musulmani” (Di martedì 14 luglio 2020) Ormai è fatta e c’è poco da dire semmai, ben sapendo di non aver commesso un’azione ‘gradita’, soprattutto ai cristiani, stamane Murat Salim, ambasciatore turco in Italia, è intervenuto per ‘addolcire’ la pillola, a due giorni della riconversione – per ordine del presidente Erdogan – della Basilica di Santa Sofia (oggi museo) di Istanbul, in una grande moschea. L’Ambasciatore: “Sarà aperta cristiani e musulmani” La Turchia, rimarca subito Salim, ha preso una “decisione sovrana che si fonda su basi legali. E’ al governo della Turchia che spetta decidere la sua destinazione“, ha ribadito ancora il diplomatico, spiegando che, fino al 1931, la ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : ...la Turchia di miliardi, reagiscano. A furia di chinare il capo, rischiamo di trovarci una moschea al posto del… - LegaSalvini : ++ SANTA SOFIA, DOMANI PRESIDIO DELLA LEGA SOTTO IL CONSOLATO DELLA TURCHIA A MILANO CON MATTEO SALVINI! ++ Domani… - LegaSalvini : Santa Sofia, #Salvini: «Se chiniamo il capo anche il Duomo diventerà moschea». - Luigi57 : Prima di Santa Sofia, quarant'anni di passività. Così l'Europa si è già sottomessa all'islam - Il Foglio - GousiosGregorys : RT @matteosalvinimi: ...la Turchia di miliardi, reagiscano. A furia di chinare il capo, rischiamo di trovarci una moschea al posto del Duo… -