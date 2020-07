PS5: prezzo e data di uscita al centro di nuove indiscrezioni (Di martedì 14 luglio 2020) La data di lancio e il prezzo di PS5 sono di nuovo al centro di rumor. Secondo nuove indiscrezioni, la next-gen di Sony sarà disponibile il 14 novembre solo in Giappone e, una settimana dopo, il 20 novembre, la console uscirà in tutto il mondo. Il report afferma che il prezzo di lancio sarà di $ 500. Sfortunatamente, non viene specificato se il prezzo vale sia per la versione standard che per la versione digitale. Probabilmente ci sarà una differenza di prezzo di $ 50 o $ 100 tra le due console, quindi la versione "digital only" potrebbe aggirarsi sui 400/450 dollari.Il rumor arriva dal noto insider e leaker di Call of Duty, Tom Henderson, che però non ha confermato quale sia la sua fonte. Detto questo, mentre ... Leggi su eurogamer

