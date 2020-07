Probabilmente, il seno più grande d'Italia. Elettra Lamborghini no-limits: come lo mostra a tutti, in primo piano (Di martedì 14 luglio 2020) "Fuori ora il video de La Isla. Out now on YouTube". Così Elettra Lamborghini su Instagram, alle 14 in punto di martedì 14 luglio, giorno in cui come previsto è uscita la clip della nuova canzone con Giusy Ferreri. Insomma, l'ereditiera lo annuncia urbi et orbi. E lo fa, soprattutto, con la fotografia che potete vedere qua sotto. Già, la Lamborghini è nota per le forme giunoniche del suo seno. Ma in questa posa, con quel vestitino "rigido" a spingerle sempre più in alto, le sue forme sono davvero esplosive. Tanto da far sorgere il sospetto che siano addirittura ritoccate. Ma no, con assoluta probabilità non è così: è semplicemente Elettra Lamborghini. Leggi su liberoquotidiano

RamponiMonica : @MunaronLuisella chiamate ora è indispensabile un'adozione del cuore per entrambi non possono essere separati solo… - snxhebi : RT @aCUTEEgawa: Allora. Cerco di stare calma perché senò davvero vi ammazzo. È E V I D E N T E che a votarlo siano state poche persone PROB… - iilivesoilove : RT @aCUTEEgawa: Allora. Cerco di stare calma perché senò davvero vi ammazzo. È E V I D E N T E che a votarlo siano state poche persone PROB… - aCUTEEgawa : Allora. Cerco di stare calma perché senò davvero vi ammazzo. È E V I D E N T E che a votarlo siano state poche pers… - AlessandraMQ : @LotusOak2 L'allattamento al seno fornisce un'immunità attiva passiva e probabilmente di lunga durata. Vi diranno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabilmente seno Tumore al seno, sovrappeso e obesità riducono l'efficacia della chemioterapia Il Messaggero Tumore al seno, sovrappeso e obesità riducono l'efficacia della chemioterapia

Le donne con tumore al seno in sovrappeso o obese ... queste conclusioni varrebbero probabilmente anche per altri tipi di tumore».

Il romanzo di Schiavi su Bonadonna: quel mistero scolpito nella «Notte»

Per tutti noi è (solo) Michelangelo. Solo una delle sue meravigliose sculture. Al grande pubblico sfugge che la figura della Notte, nella Sacrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze, abbia un seno malato ...

Le donne con tumore al seno in sovrappeso o obese ... queste conclusioni varrebbero probabilmente anche per altri tipi di tumore».Per tutti noi è (solo) Michelangelo. Solo una delle sue meravigliose sculture. Al grande pubblico sfugge che la figura della Notte, nella Sacrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze, abbia un seno malato ...