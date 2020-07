Pasalic: “Tripletta? Il momento più bello della mia carriera. Possiamo arrivare più in alto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Archiviata la vittoria contro il Brescia, Mario Pasalic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita commentando la gara della sua Atalanta e della sua prima tripletta. “Tripletta? E’ la prima volta, non è male farla in un derby. Ho fatto metà dei gol contro il Brescia, sono contento soprattutto per i tre punti conquistati. Questo è il momento più bello della mia carriera, stiamo facendo molto bene. Adesso mancano ancora cinque partite e Possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo conquistare la matematica per la Champions, e poi vedremo se sarà se possibile arrivare ancora più in alto. Abbiamo fatto più di novanta gol in Serie A, abbiamo dimostrato contro la Juve ... Leggi su alfredopedulla

Atalanta_BC : ??????? ?????????? ???????? ?? Prima tripletta in nerazzurro per SuperMario! ?? Mario #Pašalic scores his first ???? hat-trick!… - SerieA : Scatenata @Atalanta_BC al Gewiss Stadium: 6-2 al @BresciaOfficial. Tripletta per Mario Pasalic. ?? #AtalantaBrescia… - SerieA : Mario Pasalic si porta a casa il pallone: tripletta e 6-1 per l'@Atalanta_BC. ?????????? #AtalantaBrescia #SerieATIM… - UgoBaroni : RT @SerieA: Scatenata @Atalanta_BC al Gewiss Stadium: 6-2 al @BresciaOfficial. Tripletta per Mario Pasalic. ?? #AtalantaBrescia #SerieATIM… - CORNERNEWS24 : #Calcio - 6-2 al Brescia, Atalanta a -6 dalla Juve Apre e chiude Pasalic con una tripletta -

