Osimhen al Napoli, ci siamo: vertice decisivo in Sardegna (Di martedì 14 luglio 2020) Un affare da yatch. Il Napoli sta stringendo per Osimhen in Sardegna , sulla barca del presidente del Lille, Gerard Lopez . La stessa sulla quale qualche settimana fa era andato in scena un altro ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, nuovo blitz per #Osimhen - AlfredoPedulla : #Osimhen: il #Napoli fa sul serio da due mesi, non da oggi o da ieri. Domani conference call per possibili novità s… - TolliVincenzo : RT @Partenope_cf: Nel tag di Osimhen tanti tifosi stranieri che si chiedono come il Napoli possa spendere così tanto per prenderlo. Ahahaha… - spondazzurra : Dopo #Osimhen, il #Napoli inizierà a vendere. Andranno via sicuramente #Allan e #Milik. La partenza di #Koulibaly n… -