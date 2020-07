Napoli, Osimhen è solo l’ultimo: tutti gli acquisti più costosi degli ultimi anni (Di martedì 14 luglio 2020) tps title I PIÙ costosi /tps titleLa trattativa tra il Napoli e Osimhen sembra ormai in dirittura d'arrivo, con i partenopei che hanno speso per l'attaccante del Lille 81 milioni di euro. Un record per la società di Aurelio De Laurentiis, che negli ultimi anni ha sborsato cifre importanti per le proprie campagne acquisti.caption id="attachment 991801" align="alignnone" width="594" Quagliarella Kjaer (getty images)/captionFabio Quagliarella è stato acquistato dal Napoli nell'estate del 2009 dall'Udinese per 18 milioni di euro. Il giocatore durante la sua esperienza in Campania ha realizzato 11 reti e 6 assist in 37 presenze, riuscendo a ripagare la fiducia della proprietà e dei tifosi. Napoli, ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, nuovo blitz per #Osimhen - AlfredoPedulla : #Osimhen: il #Napoli fa sul serio da due mesi, non da oggi o da ieri. Domani conference call per possibili novità s… - Pixel_Z3RO : Premetto che sono juventino. Non conosco #Osimhen ma dico solo una cosa: il Napoli con gli attaccanti di solito ci… - rioser82 : RT @Torrenapoli1: E' uscita la cifra di #Osimhen 81 milioni (stratosferica eventualmente fosse) Credo impossibile O meglio possibile solo… -