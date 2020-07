Mourinho: «La sentenza del TAS sul City è la fine del FPF» (Di martedì 14 luglio 2020) Anche il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, è intervenuto per commentare la sentenza con la quale il TAS ha deciso di accogliere il ricorso del Manchester City contro l’esclusione di due anni dalle coppe europee. sentenza che Mourinho ha accolto come una «disgrazia». «Se il Manchester City non è colpevole, una sanzione da 9 milioni … L'articolo Mourinho: «La sentenza del TAS sul City è la fine del FPF» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

BWhiteblack : RT @CalcioFinanza: #Mourinho: «La sentenza del TAS sul #City è la fine del FPF» - TeresaJordano70 : RT @marifcinter: Mourinho: 'La decisione del Tas è una vergogna comunque. Perché se il City non è colpevole, allora non si capisce la multa… - vittoriocasale : RT @CalcioFinanza: #Mourinho: «La sentenza del TAS sul #City è la fine del FPF» - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Mourinho: «La sentenza del TAS sul City è la fine del FPF»: Anche il tecnico del Tottenham, Josè… - CalcioPillole : José #Mourinho dice la sua sulla sentenza del TAS che ha graziato il #ManchesterCity: 'È una decisione vergognosa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho sentenza Mourinho: «La sentenza del TAS sul City è la fine del FPF Calcio e Finanza Klopp contrario alla sentenza UEFA sul City: "Non è stato un buon giorno per il calcio"

Ieri mattina il CAS ha ribaltato la sentenza UEFA sul Manchester City: la squadra di Pep Guardiola potrà giocare in Champions League già nella prossima stagione. Jürgen Klopp, in conferenza stampa, ha ...

Mourinho: «La sentenza del TAS sul City è la fine del FPF»

Anche il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, è intervenuto per commentare la sentenza con la quale il TAS ha deciso di accogliere il ricorso del Manchester City contro l’esclusione di due anni dalle ...

Ieri mattina il CAS ha ribaltato la sentenza UEFA sul Manchester City: la squadra di Pep Guardiola potrà giocare in Champions League già nella prossima stagione. Jürgen Klopp, in conferenza stampa, ha ...Anche il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, è intervenuto per commentare la sentenza con la quale il TAS ha deciso di accogliere il ricorso del Manchester City contro l’esclusione di due anni dalle ...