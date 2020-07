Mattino: Osimhen verso il cambio agenti. Il Napoli dovrà trattare con nuovi intermediari (Di martedì 14 luglio 2020) Nell’affare per portare Victor Osimhen in azzurro si inserisce il caos relativo agli agenti dell’attaccante del Lille. Il nigeriano ha deciso di affidarsi ad un nuovo entourage, lo scrive il Mattino. Questo determina che Giuntoli dovrà trattare con nuovi interlocutori. “Gli agenti di Osimhen, insieme al nigeriano, incontrarono il presidente azzurro a Capri per conoscere la proposta ma ora l’attaccante potrebbe decidere di cambiarli e starebbe, infatti, decidendo di affidarsi a un nuovo entourage (in questi giorni si stanno infatti muovendo intorno a lui altri procuratori e intermediari): in tal caso sarebbero nuovi gli interlocutori con i quali il Napoli dovrebbe avviare una nuova ... Leggi su ilnapolista

