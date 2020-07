Luigi Di Maio e il desiderio di un partito moderato alleato di Renzi (Di martedì 14 luglio 2020) Sono giorni che il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ripete di «voler fare un partito dei moderati», un’affermazione che lo distanzia sempre di più dal vicepremier pentastellato che, per esempio, era volato in Francia per parlare con gli esponenti dei giubbetti gialli. Il suo recente auto-revisionismo e riposizionamento politico sono radicati nel desiderio di trasformare il Movimento Cinque Stelle in una forza che possa catalizzare l’elettorato contesto da Renzi, Calenda, Berlusconi e anche il Pd. Ora che della sua alleanza con il leader della Lega rimane poco o niente, Di Maio, come riporta il Corriere «preferisce interlocuzioni moderate, come le sue ambizioni politiche del futuro prossimo. Parla di continuo con Matteo Renzi, ... Leggi su giornalettismo

