Lecce-Fiorentina, Iachini: “Avversario ostico, fondamentale partire col piglio giusto” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo il pari all’ultimo respiro contro l’Hellas, la Fiorentina tornerà in campo domani al Via del Mare di Lecce per affrontare la formazione pugliese. “Il Lecce è un avversario ostico, una squadra che ha delle qualità e delle abilità – spiega Beppe Iachini nella conferenza stampa della vigilia -. All’andata abbiamo visto come è finita. Si conoscono molto bene perché giocano insieme da tre anni quindi dovremo fare grande attenzione, andare in campo concentrati e ben organizzati per tutti i 90′ per fare risultato. Dovremo partire subito bene con il piglio giusto e con mentalità adeguata“. Novità tra i convocati con Duncan regolarmente a disposizione mentre Benassi è ... Leggi su sportface

