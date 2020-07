La Regina Elisabetta mette in vendita un gin fatto da lei (Di martedì 14 luglio 2020) La Regina Elisabetta ha iniziato a vendere un gin prodotto da lei stessa. Il distillato è in vendita nello shop online della Famiglia Reale La Regina Elisabetta ha deciso di produrre il suo gin personale, o meglio quello della Casa Reale. Gli ingredienti utilizzati per il liquore sono colti direttamente nei giardini di Buckingham Palace: verbena odorosa, bacche di biancospino, foglie di alloro e gelsi resi celebri a Londra da Giacomo I durante il XVII secolo. Il nome ufficiale è A Small batch – Dry gin ed è formato dal 42% di alcol; costa 40 sterline ( circa 45 euro) e si può ordinare sullo shop online o comprare nei punti vendita del Royal Collection Trust. L’etichetta racconta al compratore: “Il tutto colto a mano nello straordinario ... Leggi su zon

