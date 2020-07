Inverni in Europa sempre più FREDDI (Di martedì 14 luglio 2020) L’esistenza di una bolla di acqua fredda nel Nord Atlantico, collocata a sud-est della Groenlandia, ha attirato l’attenzione degli studiosi che si occupano del riscaldamento globale del pianeta. Stiamo parlando del cosiddetto “blob Atlantico“, un’area che si può identificare facilmente nelle mappe che misurano le anomalie termiche delle acque superficiali oceaniche. Le ultime rilevazioni ci dicono che nei mari a sud della Groenlandia e dell’Islanda, nel Nord Atlantico, la temperatura superficiale oceanica ha subito un forte calo rispetto alla media di riferimento. Blob-nord-atlantico Questa anomalia è rappresentata dall’area colorata in blu scuro, in netto contrasto con i colori rossi (anomalie termiche positive) in altre aree del Pianeta. Sebbene la questione susciti ancora un acceso dibattito, alcuni ... Leggi su meteogiornale

BagalueSunab : ????Secondo alcuni scienziati a causa di una anomalia termica negativa notevole sul nord Atlantico gli inverni in E… - MeteoNotizie : ????Secondo alcuni scienziati a causa di una anomalia termica negativa notevole sul nord Atlantico gli inverni in E… -

Ultime Notizie dalla rete : Inverni Europa Inverni in Europa sempre più FREDDI Meteo Giornale