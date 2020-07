Il grande problema delle dimore storiche, escluse dal decreto rilancio (Di martedì 14 luglio 2020) Quasi quindicimila tra ville, castelli, rocche, torri e palazzi sparsi da Nord a Sud. I proprietari degli immobili storici italiani si dicono pronti a ricorrere anche alla Corte Costituzionale contro l’articolo del decreto rilancio che li esclude dalle detrazioni fiscali del sisma ed ecobonus al 110%. «La norma impedisce a determinate categorie catastali di accedere ai bonus, senza introdurre agevolazioni alternative per il patrimonio culturale privato italiano», dice Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione nazionale dimore storiche (Adsi). «Abbiamo fatto delle verifiche, riscontrando un profilo di incostituzionalità. Valuteremo se ricorrere alla Consulta». Il comma incriminato è 15 bis dell’articolo 119 del decreto ... Leggi su linkiesta

Linkiesta.it

