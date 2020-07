I videogiochi regolati dalle leggi sul gioco d’azzardo? Il Regno Unito va in questa direzione (Di martedì 14 luglio 2020) I videogiochi devono essere regolati dalle leggi sul gioco d’azzardo? Sembrerebbe essere questa la direzione intrapresa nel Regno Unito, dove il comitato per i giochi d’azzardo della Camera dei Lord ha recentemente pubblicato un report in cui raccomanda che i videogiochi siano classificati come “giochi d’azzardo” e regolamentati dallo “UK Gambling Act” del 2005, un atto del Parlamento del Regno Unito progettato per controllare tutte le forme di gioco d’azzardo. Riferendosi in particolare ai premi nei videogiochi, noti anche come “bottini”, viene precisato che “se un prodotto sembra un ... Leggi su esports247

esports247_it : I videogiochi regolati dalle leggi sul gioco d'azzardo? Il Regno Unito va in questa direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi regolati 'Le loot box vanno classificate come gioco d'azzardo il prima possibile' Eurogamer.it Pixel Buds 2, recensione delle cuffie Google: traduzioni in tempo reale

Anche Google ha le sue AirPods e si chiamano Pixel Buds. La moda delle cuffiette «true wireless» (che cosa sono e perché hanno successo) ha raggiunto anche il mondo Pixel, ma lo sforzo della società d ...

Dal #GamerGate a Ubisoft, i casi di molestie e sessismo nel mondo dei videogiochi

È notizia di queste ore lo scandalo che ha travolto la società videoludica Ubisoft, dopo che il quotidiano Libération ha condotto un’inchiesta sul sessismo e su reiterati episodi di molestie all’inter ...

Anche Google ha le sue AirPods e si chiamano Pixel Buds. La moda delle cuffiette «true wireless» (che cosa sono e perché hanno successo) ha raggiunto anche il mondo Pixel, ma lo sforzo della società d ...È notizia di queste ore lo scandalo che ha travolto la società videoludica Ubisoft, dopo che il quotidiano Libération ha condotto un’inchiesta sul sessismo e su reiterati episodi di molestie all’inter ...