Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca avranno una femmina (l’annuncio via elicottero) (Di martedì 14 luglio 2020) Gianluca Vacchi, il re degli eccessi formato Instagram, non avrebbe potuto organizzare altrimenti l’evento con il quale ha accompagnato – online, e non solo – la rivelazione del sesso del suo primo bebè. Un elicottero ha sorvolato il giardino dell’Eremita, la sontuosa villa di Bologna nella quale l’influencer vive insieme alla compagna, la 23enne Sharon Fonseca. I due, mano nella mano, gli sono andati incontro. Di spalle, come non fossero consci delle telecamere che, dietro di loro, erano fisse a riprendere la scena. Poi, la cascata rosa. Leggi su vanityfair

federicomyangel : RT @francyfra197979: Ho visto il video di Gianluca Vacchi, in cui gli comunicano il sesso del nascituro facendo cadere polvere di stelle ro… - nonela_radio : [VIDEO] Gianluca Vacchi sarà padre di una bimba, l’annuncio dall’elicottero - zazoomnews : Gianluca Vacchi svela il sesso del bebè: lannuncio dallelicottero - #Gianluca #Vacchi #svela #sesso - tempoweb : #Vacchi fa il figo e per poco non ci rimane secco... VIDEO #14luglio #TikTok - elysaops : RT @francyfra197979: Ho visto il video di Gianluca Vacchi, in cui gli comunicano il sesso del nascituro facendo cadere polvere di stelle ro… -