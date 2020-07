Gesesa, interventi di riparazione: domani interruzione idrica in via Marmorale (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che, a causa di lavori di manutenzione finalizzati alla riparazione di una perdita su una condotta nel distretto di Pezzapiana nel Comune di Benevento, sarà costretta a sospendere il servizio idrico, mercoledì 15 luglio alle ore 09.00 fino ad ultimazione dei lavori, in Via Marmorale, complesso De Girolamo n.civ 34. L’azienda ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. L'articolo Gesesa, interventi di riparazione: domani interruzione idrica in via Marmorale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Gesesa interventi Due documenti del Comune su depuratori, obblighi delle coop, Gesesa e Ato e la relazione dei Revisori dei Conti ilVaglio Melizzano - Da oggi interruzione idrica pomeridiana

La Gesesa di Benevento comunica: A causa di un ulteriore calo fisiologico delle falde del Comune di Melizzano, congiuntamente ad un aumento dei consumi registrati in rete da parte delle utenze, necess ...

Da oggi interruzione idrica pomeridiana a Melizzano a causa di un’ulteriore riduzione delle portate.

La Gesesa comunica che a causa di un ulteriore calo fisiologico delle falde del Comune di Melizzano, congiuntamente ad un aumento dei consumi registrati in rete da parte delle utenze, si necessita, a ...

La Gesesa di Benevento comunica: A causa di un ulteriore calo fisiologico delle falde del Comune di Melizzano, congiuntamente ad un aumento dei consumi registrati in rete da parte delle utenze, necess ...La Gesesa comunica che a causa di un ulteriore calo fisiologico delle falde del Comune di Melizzano, congiuntamente ad un aumento dei consumi registrati in rete da parte delle utenze, si necessita, a ...