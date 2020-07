Firenze: 64enne azzannato e ferito a una mano da un pitbull lasciato libero (Di martedì 14 luglio 2020) Denunciato per lesioni colpose il proprietario del cane, un 65enne residente nella zona: rintracciato successivamente, ha dichiarato di non essersi accorto di quanto avvenuto Leggi su firenzepost

FIRENZE – Un 64enne è stato azzannato a una mano da un pitbull, riportando il distacco della falange di un dito, a Firenze, in viale Guidoni, nei pressi di un’area verde. Secondo quanto ricostruito da ...Firenze, 14 luglio 2020 - I carabinieri del nucleo radiomobile e della Compagnia di Firenze sono intervenuti ieri sera in viale Guidoni, in un'area verde nei pressi di un distributore di carburanti do ...