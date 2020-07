Etna: l’eruzione del 1928 in un volume commemorativo, sarà presentato a Mascali (Di martedì 14 luglio 2020) Si terrà venerdì 17 luglio in Piazza Duomo a Mascali (CT) la presentazione del volume “Etna 1928-2018, a 90 anni dall’eruzione e dalla ricostruzione di Mascali”. L’evento si svolgerà alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OE-INGV), Stefano Branca, e del Sindaco del Comune di Mascali, Luigi Messina. La raccolta di saggi, realizzata con il contributo dell’INGV, della Regione Siciliana e del Comune di Mascali, ripercorre le presentazioni multidisciplinari delle conferenze organizzate nel 2018 in occasione delle celebrazioni del ... Leggi su meteoweb.eu

