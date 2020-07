È Rimini la spiaggia più sicura d’Italia (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – La spiaggia più sicura d’Italia? Quella di Rimini. Lo rende noto la ricerca effettuata dall’Osservatorio Italiano Jfc sulle destinazioni balneari per il 2020. Un primato certamente legato all’eccellenza della Sanità regionale (al secondo posto nella stessa graduatoria tra le Regioni nel Paese) – spiega in un comunicato il Consorzio Rimini Welcome, la Destination Management Company ufficiale della città di Rimini che gestisce il brand VisitRimini – ma anche garantito dagli ampi spazi a disposizione di cittadini e turisti: piste ciclabili che favoriscono la mobilità dolce e sicura, l?incessante attenzione alla sicurezza da parte di tutti gli operatori turistici, le numerosissime attività ... Leggi su quifinanza

MGiuccioli : @Alessandra1605 @CesareSacchetti Non sono un violento... Ma non chiedo permesso in casa mia per stendermi in spiagg… - apietrarota : #Viaggi e #vacanze. Super offerta all inclusive #hotel a #Rimini #Viserba: - 7 giorni a scelta tra il 1’ e il 9 ag… - lemurinviaggio : Alba in spiaggia a Rimini. . Mi viene in mente una frase di Victor Hugo che, secondo me, riassume perfettamente la… - tulliovalerio54 : #mare #Adriatico #Rimini #tramonto #imbrunire #ultime luci del giorno #spiaggia deserta - tulliovalerio54 : #rimini# vista la spiaggia, il mare, le piccole imbarcazioni....la luce che accende lo spirito?... -