Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Il mantra rimane sempre lo stesso: la mascherina nei luoghi chiusi, il distanziamento di almeno un metro tra le persone e l’igiene delle mani. Il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) parte dalle norme di base che sono state spiegate e rispiegate agli italiani in questi mesi di convivenza con il Coronavirus. Ma non solo. Il Dpcm introduce anche due variazioni in materia di viaggi: per i treni e per gli aerei. Tornano i trolley nelle cappelliere Da oggi sarà nuovamente concesso portare a bordo il bagaglio a mano sugli aerei. Il divieto era stato imposto lo scorso 26 giugno, quando l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) aveva spiegato che sugli aerei era possibile portare solo ... Leggi su open.online

Open_gol : Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno - grillotalpa : RT @Open_gol: Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno https://t… - infoitinterno : Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno - Notiziedi_it : Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno - massimo_san : RT @Open_gol: Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietrofront sui Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno Open Ponza affollata, strade e spiagge stracolme. La Asl: «Se arriva il virus qui è come su una nave»

Tutti pazzi per Ponza ma l'affollamento nell'estate delle distanze anti-Covid fa paura. L'economia isolana ha riacceso i motori e neanche a farlo apposta, in un solo week end si è dato fondo a tutte l ...

Bagagli a mano, Governo fa dietrofront: ok a trolley in cabina

Cade il divieto sui bagagli a mano in cabina. Da mercoledì 15 luglio i trolley di piccole dimensioni potranno nuovamente essere riposti nelle cappelliere e non imbarcati in stiva come prevedeva una re ...

Tutti pazzi per Ponza ma l'affollamento nell'estate delle distanze anti-Covid fa paura. L'economia isolana ha riacceso i motori e neanche a farlo apposta, in un solo week end si è dato fondo a tutte l ...Cade il divieto sui bagagli a mano in cabina. Da mercoledì 15 luglio i trolley di piccole dimensioni potranno nuovamente essere riposti nelle cappelliere e non imbarcati in stiva come prevedeva una re ...