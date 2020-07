D’Aversa: “Milan squadra forte con un obiettivo preciso. Serve più attenzione” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole: “C’è poco da lavorare con così poco tempo, si ragiona più sul dare un po’ di condizione a chi non ha giocato e cercare di far recuperare chi invece ha giocato. Sotto il punto di vista dell’approccio a volte dipende anche dal momento in cui si arriva alla partita, perché sia contro la Fiorentina sia contro il Bologna la volontà era quella di partire forte. Così non è stato ma è causa del periodo negativo in cui tutto ci è girato storto. Il risultato in extremis ottenuto domenica mi auguro possa farci ripartire non tanto sulle prestazioni che ci sono sempre state ma sull’attenzione e sulla cura del particolare. Il Milan è una ... Leggi su alfredopedulla

MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Parma, D'Aversa: 'Kucka out. Milan? Ora è la miglior squadra dopo l'Atalanta' - parmapress_24 : D’Aversa: “Contro il Milan fame, concentrazione e determinazione” - - Fantacalcio : Parma, D'Aversa: 'Possiamo fare risultato a San Siro. Rientra anche Siligardi' - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Milan squadra da Champions League, partita importante sotto l'aspetto mentale': L'allenatore del… - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: Parma, D'Aversa: 'Kucka out. Milan? Ora è la miglior squadra dopo l'Atalanta' -