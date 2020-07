Dal 15 luglio si può portare il bagaglio a mano in cabina sull’aereo (Di martedì 14 luglio 2020) Da domani chi viaggia in aereo potrà portare il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno sarà eliminato dal nuovo DPCM che entra in vigore oggi a mezzanotte e si potrà quindi tornare a imbarcarsi con un trolley da sistemare sulle cappelliere. Spiega oggi il Corriere della Sera: Era stata l’Enac, il 26 giugno scorso, a comunicare le restrizioni sui voli sollecitate dal ministero della Salute, specificando che «ai passeggeri è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato perché per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere». Una disposizione che sarà eliminata dal Dpcm, sia pur delegando ... Leggi su nextquotidiano

