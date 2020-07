Covid, Stati Uniti in piena pandemia: torna lo spettro del lockdown, record di morti in Florida (Di martedì 14 luglio 2020) Gli Stati Uniti sono nel pieno della pandemia Covid . Numeri da brividi che continuano a crescere. Oggi in Florida si è addirittura raggiunto il record di morti in un giorno: 132 . Ed è per questo che ... Leggi su leggo

dellorco85 : Lodevole. Penso sia il caso di accontentare questi 83 milionari di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Nuova Zeland… - Agenzia_Ansa : Saranno trasferiti nelle prossime ore all'ospedale militare Celio di #Roma i 13 #migranti positivi al Covid-19 che… - AleSans1 : Il Messico ha chiuso i confini con gli Stati Uniti, a causa del Covid. Ironia della sorte ?? - 2Disastro : RT @Massimi47715989: Allora Amantea I migranti positivi al covid vengono trasferiti al Celio ospedale militare di Roma quindi tutto sempre… - tony_colombia : RT @doluccia16: Più di trenta agenti di polizia, sono stati messi in quarantena per contatti con i migranti arrivati a Roccella Jonica due… -