Cosa significa accountability (Di martedì 14 luglio 2020) Scopriamo Cosa significa accountability, parola che si riferisce al dovere di giustificare le scelte compiute nella gestione delle risorse. Questa parola si riferisce al dovere che hanno istituzioni, società ed individui di giustificare le scelte compiute nella gestione delle risorse; vediamo insieme Cosa significa accountability nel dettaglio. La definizione sintetica appena data potrebbe risultare poco chiara ed è bene dunque cercare di approfondire il discorso. Partiamo dal presupposto che non esiste una traduzione italiana del termine, così come non esiste una traduzione nelle altre lingue romanze. OriginiFollowerLinguaIngleseDove viene usatoSocial networkDiffusioneGlobaleCategoriaDigitale, WebApprofondimentiEsiste anche la sindrome dei followerQuesto ... Leggi su newsmondo

