Consiglio Regionale, approvati ultimi Odg su collegato (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – Il Consiglio Regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha concluso oggi l’esame degli ordini del giorno relativi alla proposta di legge Regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, ‘Misure per lo sviluppo economico, l’attrattivita’ degli investimenti e la semplificazione’ (il cosiddetto ‘collegato’), approvata nella seduta del 20 febbraio scorso. Oggi sono stati approvati otto ordini del giorno, che si aggiungono ai dieci gia’ accolti nella seduta del 26 febbraio scorso. L’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 e la conseguente urgenza di approvare altri provvedimenti avevano determinato la sospensione e il rinvio della seduta n. 48 del Consiglio Regionale, che oggi ha finalmente concluso i ... Leggi su romadailynews

fattoquotidiano : Lombardia, il Movimento 5 stelle protesta in consiglio regionale mostrando camici bianchi: “Fontana chiarisca, infa… - CarloCalenda : Breve storia triste sul modo di fare politica di @matteorenzi. Tutti gli eletti entrati nella giunta di @sbonaccini… - pfmajorino : In consiglio regionale grazie al voto segreto passa quella che nei fatti è una sfiducia a #Gallera. Sui temi crucia… - LavoroLazio_com : Consiglio Lazio: approvati ultimi ordini del giorno sul 'collegato' Il Consiglio regionale del Lazio, presie... - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Lombardia, il Movimento 5 stelle protesta in consiglio regionale mostrando camici bianchi: “Fontana chiarisca, infanga… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Regionale Balneazione su laghi e fiumi, presto in consiglio regionale una nuova proposta di legge per svilupparla Genova24.it Il paesaggio sardo nella lista dell'Unesco: la proposta dei Riformatori

Mozione in consiglio regionale per valorizzare il patrimonio culturale sardo, 54 degli 81 parchi archeologici censiti dall'Istat si trova in Sardegna CAGLIARI. Su 81 parchi archeologici censiti ...

Consiglio comunale di Vinci, Tari e Imu al vaglio

19. Disciplina del contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d'uso ai sensi della legge regionale Toscana 10/11/2014, n. 65 e s.m.i. - modifica della tabella "D1" comu ...

Mozione in consiglio regionale per valorizzare il patrimonio culturale sardo, 54 degli 81 parchi archeologici censiti dall'Istat si trova in Sardegna CAGLIARI. Su 81 parchi archeologici censiti ...19. Disciplina del contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d'uso ai sensi della legge regionale Toscana 10/11/2014, n. 65 e s.m.i. - modifica della tabella "D1" comu ...