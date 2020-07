CdM su Koulibaly: "Non è più scontato che vada via" (Di martedì 14 luglio 2020) C'è grande sinergia tra De Laurentiis e Gattuso, una stima reciproca e i risultati del campo ad alimentare questa fiducia. Leggi su tuttonapoli

bseverino328 : RT @tuttonapoli: CdM su Koulibaly: 'Non è più scontato che vada via' - tuttonapoli : CdM su Koulibaly: 'Non è più scontato che vada via' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, la prossima settimana può arrivare Ramadani, agente di Maksimovic e di Koulibaly - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, la prossima settimana può arrivare Ramadani, agente di Maksimovic e di Koulibaly - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, la prossima settimana può arrivare Ramadani, agente di Maksimovic e di Koulibaly -