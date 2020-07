Calciomercato Milan, riscattato Simon Kjaer dal Siviglia: il danese ha convinto la dirigenza rossonera (Di martedì 14 luglio 2020) Il Milan ha deciso di riscattare Simon Kjaer, versando al Siviglia la cifra pattuita per il riscatto del difensore danese, protagonista in questa seconda parte di stagione. La società spagnola ha incassato 3.5 milioni di euro, cedendo dunque definitivamente il giocatore al Milan, riuscito a far valere il diritto di riscatto prima della scadenza fissata domani. Manca al momento solo l’annuncio ufficiale, ma tutte le questioni sono state sistemate dunque Kjaer può considerarsi già un giocatore del Milan.L'articolo Calciomercato Milan, riscattato Simon Kjaer dal Siviglia: il danese ha ... Leggi su sportfair

