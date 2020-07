Berrettini-Thiem in tv: data, orario e come seguire l’evento in streaming (Di martedì 14 luglio 2020) Matteo Berrettini affronterà Dominic Thiem, in occasione della finale del Bett Aces 1 2020, torneo di esibizione con palcoscenico Berlino. L’azzurro ha superato in semifinale Roberto Bautista Agut, mentre l’austriaco ha eliminato il giovane italiano Jannik Sinner: l’ultimo atto dell’evento teutonico regalerà di certo spettacolo ed emozioni da non perdere. L’incontro andrà in scena domani, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva sarà proposta da Eurosport, con la piattaforma Eurosport Player ad offrire una live streaming. Sportface.it, inoltre, garantirà una diretta testuale ed annessi approfondimenti post-match. Leggi su sportface

zizionice : RT @OA_Sport: Tennis, Bett1 Aces 2020: Jannik Sinner si arrende a Dominic Thiem. L’austriaco giocherà la finale contro Berrettini https://t… - OA_Sport : Tennis, Bett1 Aces 2020: Jannik Sinner si arrende a Dominic Thiem. L’austriaco giocherà la finale contro Berrettini - sportface2016 : #BettAces1 2020: #Thiem supera #Sinner in finale, affronterà #Berrettini - toMMilanello : Tutta esperienza, Jannik! #Sinner perde 3-6 6-7 e manda Thiem in finale, ma altra prestazione maiuscola del giovane… - Eurosport_IT : ?? Ora LIVE su Eurosport 1 la seconda semifinale del Bett1 Aces tra Jannik Sinner e Dominic Thiem ???? Il giovane az… -