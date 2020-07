Atletica, Maria Gonzalez indagata dall’Aiu per falsificazione di documenti (Di martedì 14 luglio 2020) La marciatrice messicana Maria Guadalupe Gonzalez, vice campionessa olimpica dei 20 km di marcia a Rio nel 2016, è attualmente indagata dall‘Unità di Interità dell’Atletica Leggera per falsificazione di documenti. La stessa Aiu ha divulgato la notizia tramite il proprio profilo Twitter, annunciando come l’accusa arrivi dopo la conferma dei quattro anni di squalifica per doping per l’atleta. Periodo nero per Gonzalez, dunque, accusata di falsa testimonianza e falsificazione dei documenti presentati alla Commissione disciplinare Iaaf: rischia un lunghissimo stop. Leggi su sportface

Ancora problemi per la 31enne marciatrice messicana Maria Guadalupe Gonzalez, argento olimpico nei 20 km a Rio 2016 e seconda anche nella gara dei Mondiali di Londra 2017. La Aiu, unità ...

Nervetti e Casati decisamente in forma nel post quarantena

Il 7 luglio si è tenuto un altro TAC a Parma e l’Atletica Piacenza ha visto la partecipazione di una piccola delegazione. Tra le assolute ha spiccato il trio femminile composto da Eleonora Nervetti, e ...

