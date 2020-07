A Torino un uomo uccide i genitori nella notte poi scappa: arrestato (Di martedì 14 luglio 2020) Duplice omicidio nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2020. In zona Mirafiori, un uomo ha ucciso i suoi genitori. Pare abbia usato dei coltelli da cucina. Dopo aver ucciso il padre e la madre, sarebbe scappato via. I Carabinieri lo avrebbero arrestato poche ore dopo il duplice omicidio. L’uomo fermato ha 30 anni. Non ha ancora spiegato il motivo per il quale ha ucciso i suoi genitori. DUPLICE OMICIDIO nella notte A Torino: I FATTI L’uomo, secondo quanto riferisce La Stampa, sarebbe stato fermato ieri, verso mezzanotte una pattuglia dei carabinieri di Collegno. Questa pattuglia lo avrebbe fermato per un controllo alla periferia della ... Leggi su ultimenotizieflash

