Uomini e Donne, Pamela Barretta: "Temo le delusioni d'amore" (Di lunedì 13 luglio 2020) Una preoccupazione che non le fa vivere serenamente le sue relazioni quella che angoscia in questi giorni Pamela Barretta, Uomini e Donne Over, la dama che, dopo il burrascoso addio al suo ex compagno Enzo Capo ha raccontato di non essere ancora pronta a vivere la sua vita da single.Come spiegato dalla ragazza al Magazine di Uomini e Donne, infatti: "Ho paura dell’ennesima delusione. Magari riuscissi a riaprire il mio cuore, non è facile ricominciare ad amare. Per ora è davvero complicato pensare di poter iniziare una relazione". E ai fan che ancora le chiedono di come siano finite davvero le cose tra le e Giovanni, Pamela risponde: "Giovanni è stato per me l'uomo giusto ma al momento sbagliato. Lui è serio, buono, presente. Mi sta ... Leggi su blogo

