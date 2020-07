Uomini e Donne, ex tronista spagnolo accoltellato: morto sul colpo (Di lunedì 13 luglio 2020) Uomini e Donne versione spagnola piange uno dei suoi grandi protagonisti: difatti l’ex tronista Daniel Menjibar è stato ferito a morte dopo un’accesa discussione. Quattro le persone arrestate, tra cui due minori. Photo by – Google Daniel Menjibar, tronista dell’ edizione spagnola di Uomini e Donne, morto accoltellato E’ morto all’alba accoltellato sabato 11 luglio … L'articolo Uomini e Donne, ex tronista spagnolo accoltellato: morto sul colpo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

