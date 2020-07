Un tribunale spagnolo ha sospeso un lockdown (in una zona in cui ieri c’erano stati 800 contagi) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tribunale di Lleida ha preso una decisione destinata a far discutere. Ha infatti sospeso il lockdown per un’area di otto comuni decisa dalla Generalitat della Catalogna. Secondo la decisione del tribunale, le misure di lockdown sono sproporzionate, anche perché non sono state precedute da una dichiarazione dello stato di crisi che spetta al governo centrale spagnolo. LEGGI ANCHE > La crescita dei contagi in Spagna dopo la festa dell’8 marzo VIDEO lockdown Spagna, la decisione del tribunale che lo ha sospeso La decisione è stata preceduta, tuttavia, da un nuovo conteggio dei contagi nella giornata di ieri: in Catalogna, a causa di un focolaio di ... Leggi su giornalettismo

